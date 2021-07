F1, Pierre Gasly: “Nel 2022 può accadere di tutto"

E’ un Pierre Gasly molto carico quello che si appresta ad affrontare il weekend di gara valido per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno che verrà utilizzato per sperimentare un nuovo format.

Il pilota francese dell’Apha Tauri sta disputando un’ottima stagione per il secondo campionato di seguito e continua a sognare un possibile ritorno in Red Bull dopo la bocciatura del 2019.

“Abbiamo parlato in Austria a pranzo ed abbiamo discusso di molte cose. È stato positivo comprendere qualcosa in più sulla loro visione ed il loro piani futuri considerando che ho ancora alcuni anni di contratto con Red Bull. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma loro sono molto contenti delle mie performance e dell’apporto che sto dando al team. Quello di cui ho bisogno è restare concentrato senza preoccuparmi di quello che accadrà. Ad ogni modo è stata una bella discussione“, ha svelato Gasly.

Il Campione GP2 del 2016 ha poi commentato il prototipo delle nuove monoposto per la prossima stagione, svelato ieri a Silverstone: “Può accadere di tutto. Se troveremo qualcosa di speciale sulla vettura, che funzioni correttamente, potremmo avere anche dei risultati migliori rispetto a quelli ottenuti quest’anno, ma allo stesso tempo c’è il rischio di commettere degli errori”.

“Si partirà da un foglio bianco e si potranno prendere varie direzioni. Ci sono un bel po’ di incognite per il 2022 e non credo che al momento nessuno sappia chi potrà essere il team di riferimento. Ovviamente sono certo che le squadre di vertice, grazie alle strutture ed al personale, possano avere maggiori opportunità di fare bene, ma nulla è garantito e non escludo che il prossimo anno ci possano essere delle sorprese“, ha detto il pilota transalpino (fonte: Motorsport.com).

OMNISPORT | 16-07-2021 14:25