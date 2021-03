F1: Portimao confermato, si corre il 2 maggio

Adesso è ufficiale: la Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio del Portogallo a Portimão tornerà in calendario nel weekend tra il 30 aprile e il 2 maggio.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare che la Formula 1 correrà di nuovo a Portimão dopo l’enorme successo della gara lo scorso anno. Vogliamo ringraziare il promotore e il governo portoghese per il loro duro lavoro e la dedizione nel portarci a questo punto. Siamo fiduciosi per l’inizio della nostra stagione 2021, avendo dimostrato lo scorso anno di essere stati in grado di offrire 17 gare in sicurezza e portare i nostri milioni di fan a seguirci in un momento difficile. Speriamo di accogliere nuovamente i tifosi a Portimão in questa stagione in modo sicuro e stiamo lavorando con il promotore sui dettagli di quel piano“.

OMNISPORT | 05-03-2021 10:41