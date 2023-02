F1, presentata la nuova McLaren di Norris e Piastri

Nella storica sede di Woking è stata svelata la MCL60, vettura che celebrerà i sei decenni di vita del team inglese.

13-02-2023 19:14

Tra 20 giorni ci sarà il primo Gran Premio del Mondiale 2023 di Formula 1 in Bahrain sulla pista di Sakhir, dove nella prossima settimana si disputeranno anche i test. Quindi è tempo per tutti di arrivare preparati al massimo. La McLaren ha così presentato in giornata nella storica sede di Woking la MCL60, ovvero la vettura che in questo campionato celebrerà i 60 anni del team inglese.

La livrea della monoposto è la stessa delle ultime stagioni con il tradizionale color papaya, ormai tornato fisso in McLaren dal 2017. Si tratta comunque di nuovo inizio per la scuderia dell’ad Zak Brown, dato che dopo l’addio di Andreas Seidl è stato promosso come team principal l’italianissimo Andrea Stella, ex ingegnere della Ferrari.

Cambio anche tra i piloti perché assieme all’ormai veterano Lando Norris, alla quinta stagione in McLaren, ci sarà l’esordio da titolare dell’australiano Oscar Piastri, grande talento come già visto in F3 e in F2. La squadra inglese lo scorso anno ha chiuso quinta dietro al trio magico composto da Red Bull, Ferrari e Mercedes. Ma questa volta è stata superata anche dall’Alpine.

Queste le prime parole di Norris: “Non vedo l’ora di tornare in pista e di mettermi al volante della MCL60 per la prima volta. La nuova vettura è bellissima e tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione hanno svolto un ruolo importante. Questo è il mio quinto anno in F1 e spero di iniziare bene la nuova stagione, dopo un anno di gare con la nuova era di regolamenti”.

Così invece l’esordiente Piastri: “Sono felice di iniziare la mia carriera con la McLaren e fare il mio debutto in F1 in questa stagione. Nell’off-season ho lavorato tanto per prepararmi. Il tempo trascorso in fabbrica e nelle simulazioni è stato piacevole e produttivo, tutti i membri del team sono stati accoglienti. Mi sono ambientato bene e sono concentrato a scendere in pista”.