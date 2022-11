F1, prima stagione a secco per Hamilton: "È stata dura rialzarci"

20-11-2022 18:39

Lewis Hamilton ha chiuso il campionato di F1 con un ritiro e con il sesto posto finale nella classifica piloti. Non è certamente soddisfatto dell’annata il sette volte campione del mondo, che per la prima volta in carriera non ha mai vinto una gara in stagione.

Queste le dichiarazioni di Hamilton: “La cosa più difficile quest’anno è stata continuare a rialzarci e a provare – ha spiegato il 7 volte iridato dopo la deludente gara di Abu Dhabi -. È stata la cosa più dura per tutti, qualunque sia il problema che abbiamo dovuto affrontare. Però abbiamo mostrato forza, giorno dopo giorno abbiamo continuato a reagire e sono davvero grato per questo”.