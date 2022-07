F1, prime libere Austria: la Ferrari di Leclerc dietro a Verstappen

08-07-2022 14:42

Sul circuito di casa della sua Red Bull è stato Max Verstappen il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria davanti alla Ferrari di Charles Leclerc.

F1, prime libere Austria: Verstappen in palla, bene le Mercedes

Sul Red Bull Ring di Spielberg il campione del mondo in carica ha staccato il monegasco della casa di Maranello di 255 millesimi. Terza e quinta a 400 e 607 millesimi le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton che confermano quindi i progressi evidenziati a Silverstone, in mezzo a loro, staccato di 537 millesimi dalla sua prima guida, Sergio Perez con la seconda Red Bull.

F1, prime libere Austria: in casa Ferrari Leclerc c’è, Sainz per ora no

Settimo il vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna Carlos Sainz, a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra Leclerc e a 737 millesimi da Verstappen, lo spagnolo è stato preceduto anche da Kevin Magnussen, ottimo sesto con la Haas motorizzata Ferrari. Verstappen ha provato anche il passo gara dimostrandosi anche qui molto in palla.

La sessione è stata interrotta con bandiera rossa per qualche minuto quando era passata da poco la mezz’ora di prove per la presenza di un detrito in pista. Alle 17 le qualifiche, che si disputano oggi poiché domani andrà in scena la seconda Sprint Race stagionale.

F1, prime libere Austria: la classifica completa della sessione

1. Max VERSTAPPEN RED BULL 1’06”302

2. Charles LECLERC FERRARI +0”255

3. George RUSSELL MERCEDES +0”400

4. Sergio PEREZ RED BULL +0”537

5. Lewis HAMILTON MERCEDES +0”607

6. Kevin MAGNUSSEN HAAS-FERRARI +0”663

7. Carlos SAINZ FERRARI +0”737

8. Fernando ALONSO ALPINE-RENAULT +0”798

9. Mick SCHUMACHER HAAS-FERRARI +0”944

10. Yuki TSUNODA ALPHATAURI-RED BULL +0”994

11. Lance STROLL ASTON MARTIN-MERCEDES +1”129

12. Esteban OCON ALPINE-RENAULT +1”160

13. Sebastian VETTEL ASTON MARTIN-MERCEDES +1”174

14. Valtteri BOTTAS ALFA ROMEO-FERRARI +1”220

15. Alexander ALBON WILLIAMS-MERCEDES +1”280

16. Pierre GASLY ALPHATAURI-RED BULL +1”290

17. Daniel RICCIARDO MCLAREN-MERCEDES +1”441

18. Guanyu ZHOU ALFA ROMEO-FERRARI +1”587

19. Nicholas LATIFI WILLIAMS-MERCEDES +1”847

20. Lando NORRIS MCLAREN-MERCEDES +3”613