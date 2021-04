F1, Prost: “Alonso esigente e professionista”

L’accoppiata Alain Prost e Fernando Alonso porta con sè una speranza, ovvero quella di rendere la scuderia francese dell’Alpine competitiva sotto ogni punto di vista a partire dal prossimo 2022. Quest’anno infatti, se saranno confermati nel corso della stagione i risultati del Bahrain, sarà un pò complicato puntare a grandi o grandissimi obiettivi.

A Le Figaro il quattro volte campione del mondo ha lodato il suo pilota di punta, facendo intendere che Alpine dovrà lavorare di più per garantire allo spagnolo le ultime chance vincenti nella sua carriera in Formula 1. “Alonso è una persona molto esigente e perfezionista. Penso che potrebbe esserci un effetto positivo sull’intera squadra. Un pilota con una tale personalità muove automaticamente le dinamiche nel team. Chiede molto e sta a noi dargli il mezzo per competere. È consapevole che quest’anno probabilmente non sarà in grado di vincere le gare, ma la verità è che anche se ha una macchina per essere solamente decimo, metterà anima e corpo per raggiungere quel risultato“.

Lo scorso ottobre Prost aveva detto su Alonso: “Non è motivato dai soldi, ma solo dalla voglia di vincere. Si impegnerà al massimo, la sua motivazione è molto importante per noi. Possiamo essere sicuri che sarà al suo abituale livello. Combatterà sempre, anche per un punto“.

OMNISPORT | 07-04-2021 10:40