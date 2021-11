F1, Raikkonen a caccia di punti in Messico

03-11-2021 12:25

Parola d’ordine riscatto per Kimi Raikkonen dopo lo svarione di Austin nella parte finale del Gp, che gli è costato la zona punti.

Il finlandese dell’Alfa Romeo, veloce e competitivo negli ultimi appuntamenti della stagione, vuole inseguire la top dieci in un tracciato sulla carta favorevole alla vettura, visto che all’Hermanos Rodriguez di Città del Messico, a causa dell’altitudine, si correrà con una configurazione ad alto carico aerodinamico. Una condizione abbastanza “gradita” alla C41.

“Speriamo di poter fare punti a Città del Messico”, ha affermato Kimi Raikkonen. “Nelle ultime gare ci siamo andati molto vicino e il nostro ritmo, sulla carta, dovrebbe consentiteci di poter inseguire questo obiettivo. Ci aspetta una lotta tirata in Messico: la pista è sempre molto scivolosa al venerdì ed è abbastanza semplice commettere degli errori, soprattutto in qualifica, ma per il resto è una pista abbastanza gratificante. La qualifica del sabato sarà importante perchè a parte il lungo rettilineo non ci sono molti altri punti di sorpasso”.

