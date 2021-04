F1, Raikkonen elogia Imola: "Pista spietata, giusto così"

Al Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti, con la delusione a gara conclusa di vedersi privato dei punti mondiali che in pista aveva conquistato. Eppure Kimi Raikkonen non si abbatte, e a distanza di una settimana conferma il suo grande amore per l’autodromo di Imola.

“Quella di Imola è una pista un po’ spietata – ha dichiarato il finlandese dell’Alfa Romeo a ‘RaceFans’ -. Penso però che è così che debbano essere le piste, e infatti è così che erano in passato. Poi è chiaro che su circuiti del genere si vedono più spesso del solito errori e bandiere rosse. Ma questo fa parte delle corse”.

Raikkonen aveva terminato il Gran Premio al nono posto sotto la bandiera a scacchi, raccogliendo due preziosissimi punti per la classifica mondiale. A causa di un cavillo del regolamento, però, gli erano stati aggiunti 30 secondi sul tempo di fine gara, facendolo precipitare al 13esimo posto.

OMNISPORT | 25-04-2021 13:39