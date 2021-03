F1, Raikkonen: “La prima gara è sempre un momento speciale”

Cresce la voglia per Kimi Raikkonen di sedersi in pista al volante della sua nuova Alfa Romeo: pochi giorni ormai ci separano dal via ufficiale del campionato del mondo di Formula Uno, domenica primo semaforo verde in Bahrain.

Tramite le colonne del sito ufficiale Alfa Romeo, il finlandese ha parlato della prima trasferta della stagione: le prestazioni durante i test hanno soddisfatto tecnici e piloti, ragion per cui l’obiettivo per il Bahrain sarà quello di piazzare almeno una monoposto in zona punti.

“La prima gara della stagione è sempre un momento speciale”, ha dichiarato il finlandese. “È stato bello salire in macchina per i test, ma ciò che rende divertente questo sport è guidare ruota a ruota. Si tratta di una sensazione che puoi ottenere solo nelle gare. Ragion per cui ben venga l’inizio del campionato”.

Sui test ha dichiarato: “Non guardo i tempi che abbiamo fatto un paio di settimane fa, anche perché non ha senso creare un’idea. Solo sabato avremo un’indicazione su dove sono tutti. Al momento dobbiamo solo concentrarci sul nostro lavoro e migliorare ciò che possiamo. Dobbiamo sfruttare al meglio ogni opportunità”.

OMNISPORT | 24-03-2021 10:24