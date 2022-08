F1, Red Bull e Honda continuano insieme fino al 2025

02-08-2022 13:33

Il rapporto fra Red Bull e Honda in Formula 1 andrà avanti fino al 2025. Il team austriaco e la casa giapponese hanno infatti annunciato con un comunicato stampa il rinnovo della loro collaborazione nel Circus iridato. Il precedente accordo per il supporto tecnico era in scadenza a fine 2023.

Honda forniva i motori a Red Bull fino allo scorso anno, poi è stata creata la Red Bull Powertrains (RBPT) per i propulsori della stessa Red Bull e dell’Alpha Tauri. Continua comunque l’assistenza tecnica dei giapponesi tramite la Honda Racing Corporation (HRC). Poi dal 2026 Red Bull collaborerà in F1 con Porsche.

Nel comunicato si leggono le dichiarazioni di Koji Watanabe, responsabile dell’unità di supervisione delle comunicazioni aziendali di Honda e presidente di HRC: “Abbiamo accettato di continuare a supportare Red Bull Powertrains in F1 attraverso HRC – così Watanabe -, a seguito della richiesta di Red Bull di estendere il nostro attuale accordo, che HRC può soddisfare nell’ambito delle sue attuali risorse”.

Queste invece le parole del consulente Red Bull, Helmut Marko: “Ringraziamo Honda per la sua risposta positiva alla proposta di continuare la collaborazione – il suo commento -. Finora abbiamo avuto un rapporto di successo, vincendo il campionato piloti nel 2021 e attualmente siamo in testa alle classifiche piloti e costruttori, con l’obiettivo di assicurarci entrambi i titoli nel 2022“.