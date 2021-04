F1, Red Bull: la fiducia di Helmut Marko

Quello che rimane della prima gara della stagione 2021 è, senza dubbio, il bellissimo duello tra il campione del Mondo Lewis Hamilton e lo Sfidante N° 1 Max Verstappen, e per tutte le polemiche che ne sono seguite. Come si ricorderà infatti l’Olandese Volante era stato costretto a cedere la posizione ad Hamilton in quanto aveva superato i limiti consentiti della pista in curva 4. Gli spettacolari ultimi giri di gara e la battaglia strategica tra Mercedes e Red Bull ha però fatto passare in secondo piano alcuni team radio pronunciati da Max Verstappen nelle prime fasi del Gran Premio.

All’inizio infatti, Max aveva accusato problemi di potenza della sua RB16B, accentuati, a livello di stabilità sul retrotreno, dal forte vento. Visti i vari problemi di affidabilità riscontrati dalla Red Bull i questo inizio di stagione, ci ha pensato direttamente Helmut Marko, intervistato da Formel1.de, a chiarire tutto.

Il dirigente austriaco infatti ha parlato proprio dei problemi avuti da Verstappen sul circuito di Sakhir, confermando che dopo i guai occorsi prima del via a Sergio Perez, anche sulla monoposto #33 non tutto è filato liscio. Nel corso del GP, infatti, la Red Bull ha dovuto ridurre la potenza del motore a causa di problemi di temperatura.

Nonostante queste difficoltà, Verstappen è stato comunque in grado di recuperare il ritardo che lo separava da Lewis Hamilton dopo entrambi i pit stop. Problemi con i motori Honda? Si e no, dato che se il problema esiste, questo è facilmente risolvibile una volta individuato, come conferma lo stesso Marko:

“I problemi che abbiamo avuto erano principalmente legati al software. Niente nell’hardware, quindi tutte cose che si possono risolvere con delle regolazioni”.

Il prossimo GP, in cui si vedranno forse valori in pista più “reali”, è in programma il 18 aprile ad Imola.

OMNISPORT | 03-04-2021 18:44