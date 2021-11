F1, Red Bull: Marko si aspetta un altro cambio PU per Hamilton

04-11-2021 14:22

E’ un mondiale spettacolare quello che sta vivendo il circus della Formula Uno. Il duello tra Red Bull e Mercedes non è ancora finito e si ha l’impressione che tutto si giochi sul filo del rasoio. Ogni punto, è vitale, ogni prova è importante per trovare il posizionamento migliore in griglia…

Mentre Max Verstappen nel GP di Sochi ha cambiato tutta la sua unità di potenza, la Mercedes nel GP di Turchia ha scelto di montare sulla monoposto di Lewis Hamilton soltanto un nuovo ICE, ovvero il motore termico.

Per questo motivo, Marko, è convinto che Lewis Hamilton e Mercedes non riusciranno ad affrontare le restanti cinque gare con i motori già utilizzati, dovendo ricorrere ad un propulsore nuovo, con relativa penalità sulla griglia di partenza.

“Siamo convinti che Hamilton avrà bisogno nelle prossime gare di una nuova power unit – le parole di Marko come riportate dalla Gazzetta dello Sport – In più correremo in GP con temperature più alte e questo potrebbe giocare a nostro favore. Per quanto riguarda noi se tutti va come deve andare non avremo bisogno di utilizzare un nuovo motore”

