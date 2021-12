F1, Red Bull: Perez guarda con interesse alle FP3

10-12-2021 19:11

È stato un venerdì importante per la Red Bull che, con entrambi i suoi piloti, ha cercato di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili in vista delle qualifiche di sabato e, soprattutto, della decisiva gara per il titolo mondiale di domenica.

A questo lavoro ha contribuito naturalmente anche Sergio Perez il quale ha ammesso che tutti, all’interno della scuderia di Brackley, dovranno rimboccarsi le maniche ancora a lungo.

“Non so quanto le modifiche abbiano migliorato effettivamente la pista, rimane divertente correre qui, ma non sono così sicuro che siano aumentate la possibilità di compiere sorpassi. Abbiamo tanto lavoro da svolgere dopo le sessioni odierne” ha dichiarato il messicano classe 1990 prima di rivolgere il suo sguardo a sabato mattina.

“Siamo scesi in pista con assetti molto differenti tra loro, ora si tratta di prendere il meglio dalle due versioni e combinarlo il più possibile. La terza sessione di prove libere sarà molto importante, in qualifica dobbiamo essere competitivi”.

OMNISPORT