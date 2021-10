F1, Red Bull: possibile cambio di look per Austin

A Istanbul, settimana scorsa, la Red Bull si era presentata con una livrea tutta bianca. Ad Austin, è pronta ad un altro cambiamento, che non riguarda la colorazione principale, ma i marchi.

Per l’appuntamento di Austin, infatti, Honda potrebbe defilarsi e lasciare gran parte dei suoi spazi (sulla vettura e sulle tute dei piloti) ad Acura, il marchio di lusso del gruppo della casa dell’ala dorata fondato nel 1986, rimanendo presente solo in “piccola scala” su parti dove si concentra meno l’attenzione delle telecamere.

Questa mossa ha ragioni legate al marketing: infatti Honda lascerà (formalmente) la Formula 1 a fine anno e questa è l’ultima opportunità per i giapponesi di promuovere Acura presso il florido mercato statunitense tramite il Circus. Per Acura non sarebbe la prima volta in Formula 1: il marchio era apparso già tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 sui caschi di Ayrton Senna e Alain Prost.

OMNISPORT | 14-10-2021 11:15