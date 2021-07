F1, Ricciardo: "A Budapest è importante fare una buona qualifica"

Cresce gara dopo gara il feeling con la sua monoposto per Daniel RIcciardo.

Il pilota australiano è sicuramente l’arma in più che la McLaren può sfoderare nella seconda parte di stagione per vincere la lotta con la Ferrari in ottica terzo posto costruttori. Con l’ex Red Bull che fino adesso, non ha vuto un impatto esaltante sulla sua nuova monoposto, ed è satto fuori forma per un buon numero di gare fin qui, la scuderia di Woking è riuscita comunque a tener testa agli storici rivali, e in questo momento sono 15 i punti di vantaggio sulla Rossa

“Non vedo l’ora di andare a Budapest, è una delle mie piste preferite, ed è una gara che ho vinto anche in passato – ha dichiarato Ricciardo. E’ un circuito molto stretto e tecnico, con alti livelli di carico aerodinamico richiesti per la vettura, ma questo non fa che aumentare la sfida e l’entusiasmo per me, è una pista vera per i piloti. Qui i sorpassi sono difficili, quindi lavoreremo duramente per massimizzare le nostre prestazioni in vista delle qualifiche di sabato così da renderci la vita più semplice la domenica. Come sempre continueremo a impegnarci duramente per conquistare il maggior numero possibile di punti e dare un’accelerata nel campionato costruttori”.

