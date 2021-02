F1, Ricciardo: "E’ andato tutto liscio"

Primi giri di pista ufficiali per Daniel Ricciardo sulla sua nuova MC Laren MCL35M a Silverstone.

Nonostante il brutto tempo e la pioggia, l’australiano ha dichiarato che il debutto è stato positivo. Ciononostante l’ex pilota di Red Bull e Renault si è detto soddisfatto dei suoi primi giri da pilota di Woking.

“Sono stati due mesi di inattività eppure sembrano di più! Ci vuole un po’ di tempo per riacquistare la piena fiducia, soprattutto in condizioni di pista scivolosa, non è l’ideale dopo essere stati fermi – ha dichiarato Daniel a Motorsport.com – Però guidare per la prima volta la McLaren è stato davvero bello, è andato tutto molto bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non potevo chiedere di più per ora, più giri potrò percorrere con questa squadra e più sarò a mio agio“.

L’obiettivo principale del pilota australiano è arrivare alla prima gara del 2021, in Barhain, con la massima confidenza con tutte le procedure e gli automatismi della McLaren.

“In questa fase dobbiamo concentrarci sulle procedure e gli automatismi, l’obiettivo è arrivare alla domenica del Bahrain senza lasciare nulla al caso, pronti e senza avere un briciolo di panico – ha continuato Ricciardo – Devo familiarizzare con la squadra e sentirmi sempre più in fiducia. Per ora non potrei chiedere di più, sta andando tutto bene, adesso manca il clima gara ma stiamo lavorando su tutti gli scenari possibili provando già a replicarli per lavorare al meglio sotto pressione. Siamo partiti con il piede giusto”.

