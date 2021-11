F1, Ricciardo: “Il terzo posto nel Mondiale costruttori è ancora fattibile”

12-11-2021 12:48

Nuovi stimoli in vista del Gp brasiliano di San Paolo per la McLaren chiamata a rispondere alla Ferrari dopo una gara piuttosto deludente in Messico.

In ballo tra la scuderia di Woking e quella di Maranello c’è il terzo posto nella classifica costruttori: un magro mapur sempre importante bottino che sancirà chi tr ale due squadre occuperà il gradino più basso del podio alle spalle delle due superpotenze, Mercedes e Red Bull.

Almomento Woking è scesa al quarto posto, con Maranello terza che vanta 13,5 punti di vantaggio. Un gap che comunque non spaventa Daniel Ricciardo e Lando Norris.

“Assolutamente, assolutamente, è ancora fattibile – ha dichiarato Ricciardo, citato da Formula1.com, sulla conquista del terzo posto –Siamo stati, diciamo, terzi per la maggior parte della stagione, ora lo sono loro. Vediamo. Siamo cacciatori e vediamo cosa succede. Possiamo recuperare e tornare in lotta. Il Messico non è stato eccezionale, ma nessun problema, siamo ancora dentro”.

“La Ferrari è stata la squadra più forte ultimamente, sono stati costantemente avanti nelle qualifiche e nelle gare, quindi guardando le statistiche ultimamente, sono favoriti – ha detto Norris – Ma stiamo lavorando sodo, abbiamo fatto molte valutazioni dal Messico e guardando indietro a due anni fa avevamo una macchina abbastanza decente e Carlos era sul podio. Quindi siamo fiduciosi di poter avere un buon weekend. Abbiamo avuto brutti fine settimana, così come la Ferrari, ma dobbiamo riprenderci in questo”.

OMNISPORT