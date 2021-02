F1, Ricciardo: “La McLaren è l’occasione migliore della mia carriera"

L’arrivo di Daniel Ricciardo al posto di Carlos Sainz ha portato una ventata di entusiasmo e nuovi stimoli in casa Mc Laren. Daniel Ricciardo, in una bella intervista rilasciata a The Race e The Sidney Morning Herald crede che questa possa essere la sua prima vera occasione per vincere il titolo, spinto da una fame di vittorie che a Woking manca ormai 13 anni.

“Credo che questa sia la migliore possibilità per raggiungere il mio obiettivo – ha detto Ricciardo. Non sono qui solo per il piacere di partecipare, voglio essere campione del mondo e lo penso ancora! La McLaren è la migliore opportunità per riuscirci, forse l’occasione più grande della mia carriera. Sono fiducioso: non so se potremo lottare per il mondiale l’anno prossimo, ma sono convinto di essere nel posto giusto. La squadra è migliorata negli anni e la vedo pronta e crede in me come in colui che non hanno mai avuto per puntare al successo”.

“La sensazione che provo da due settimane a questa parte, da quando sono a Woking è che la squadra sia affamata di vittorie, anche parlando con tecnici e ingegneri. Hanno attraversato momenti difficili, ma la rinascita è in corso e il successo può arrivare nel breve periodo, lo sento sin da quando ho varcato la porta della factory il primo giorno. La mia unica motivazione è quella di aiutarli a raggiungere il vertice il prima possibile. Terminare al terzo posto l’anno scorso è stato importante per il team e hanno guadagnato parecchio, questo è positivo, ma vogliono ancora di più, sono pronti a fare il prossimo salto, è emozionante far parte di questo progetto”.

