F1, Ricciardo non molla: "Ho ancora il fuoco dentro"

24-08-2022 18:16

Daniel Ricciardo sui social ha pubblicato un comunicato in cui ha parlato del suo addio anticipato alla McLaren al termine del 2022: “Il 2022 sarà il mio ultimo anno con la McLaren. Ci siamo impegnati molto da entrambe le parti, ma non ha funzionato come volevamo e quindi il team ha deciso di cambiare per il prossimo anno. Abbiamo discusso a lungo, ma alla fine abbiamo deciso di comune accordo che era la cosa giusta per entrambi. Continuerò a dare il massimo quest’anno, questo è quanto”.

Il pilota australiano rifletterà sul futuro: “Per il futuro, non so ancora cosa mi aspetta, ma vedremo. Ripenso a questo periodo con la McLaren con un sorriso. Ho imparato molto su di me, cose che mi saranno utili per il prossimo passo della mia carriera e della mia vita. Dal punto di vista dei risultati, non sempre sono riuscito a ottenere quello che volevo. Alcuni fine settimana sono stati difficili. Li ho accusati, assolutamente. Ma ho anche molti ricordi felici del periodo trascorso con la squadra e penso a Monza, quando sono salito sul gradino più alto del podio e ho portato alla squadra la prima vittoria dal 2012. È stato fantastico. Vedere i sorrisi sui volti di tutti è qualcosa che non dimenticherò mai. Ci sono molte cose positive da questa avventura. Amo ancora questo sport. Questa vicenda non ha influito per niente. Ho ancora il fuoco dentro di me e la convinzione di poterlo fare ai massimi livelli. Apprezzo il sostegno di tutti nei momenti alti e bassi. Non è questo il momento per me, ma vedremo cosa ci aspetta”.