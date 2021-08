F1, Ricciardo: "Spero di salire sul podio domani"

Oggi a Spa Daniel Ricciardo ottiene la sua miglior qualifica stagionale con la quarta posizione dopo un sabato pieno di colpi di scena, come ad esempio il crash del suo compagno di box Lando Norris. L’australiano ha ancora da lavorare con la sua McLaren, ma questo risultato lo mette certamente in una posizione di assoluto vantaggio per la gara di domani.

Ecco le sue parole:

“Innanzitutto sono contento di vedere Lando scendere da solo dalla macchina, è bello sapere che potrà correre – ha detto Ricciardo. È stata una sessione davvero difficile, le condizioni sono cambiate diverse volte, e questo ha reso la guida complicata, così come fare la giusta scelta delle gomme. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono contento della seconda fila, la migliore da quando sono in McLaren. Chissà che tempo farà in gara, ma spero di conquistare punti importanti e perché no, magari salire sul podio”.

