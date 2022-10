F1, rinviata la partenza del GP di Singapore alle 15.05

02-10-2022 13:47

Lo start del GP di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale F1 2022, è stata rimandata per via della pioggia fortissima che sta cadendo sul tracciato di Marina Bay. Nella città asiatica sta appunto diluviando da parecchie ore e al momento non si può garantire la sicurezza dei piloti.

Data la situazione, era prevdibile che la partenza venisse rimandata, ma solo da poco la direzione gara lo ha ufficialmente comunicato.

Al momento non si sa quanto dovremo aspettare, ma solamente che avverrà in ritardo, assieme all’apertura della pit lane. Maggiori informazioni saranno comunicate alle 13:45, ma se la pioggia non smette di scendere c’è oggettivamente poco da fare.

La nuova comunicazione della direzione gara è che il via al momento è previsto per le 15.05.