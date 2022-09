F1, Rosberg contro Binotto: “Non è possibile continuare così”

05-09-2022 14:43

Anche in Olanda, come già accaduto in precedenza, la Ferrari ha fatto discutere. Nell’occhio del ciclone questa volta è finita la reattività del box della Rossa che, sia con Leclerc che soprattutto con Sainz, non è stato affatto sul pezzo.

Sulla questione, tra i tanti che nelle ultime ore hanno detto la loro, è intervenuto anche Nico Rosberg il quale, senza tanti giri di parole, ha criticato aspramente il lavoro di Binotto e dei suoi uomini

“Non è possibile non trovare le gomme in una gara normale. Mattia Binotto continua a dire di non aver bisogno di cambiamenti perché sta andando tutto bene, ma quando arriverà il giorno? Non è possibile continuare così” ha dichiarato l’ex pilota al Corriere della Sera.

“Binotto dice spesso di essere un tecnico, quindi si potrebbe suggerire che sia necessario un team di leadership composto da un tecnico e uno da un manager aziendale. La macchina è fuori ritmo, anche in gara, stanno iniziando a perdere colpi e devono assicurarsi di continuare a sviluppare la vettura nella giusta direzione”.

Chiamato in causa, Binotto ha voluto rispondere subito a Rosberg in maniera perentoria.

“Non cambieremo nessun elemento. La stabilità all’interno di un team è fondamentale, così come la capacità di migliorare gara dopo gara. Sono convinto che abbiamo gli uomini per farlo, non ho alcun dubbio” ha chiosato il TP del Cavallino a Sky Sports UK.