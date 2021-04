F1: Rosberg: “La Red Bull è la macchina più veloce”

Nonostante i regolamenti vari e qualche penalità da rivedere, a Sakhir abbiamo avuto finalmente un Verstappen in grado di vincere sin da subito e dare del filo da torcere a Hamilton, alla ricerca del suo ottavo titolo mondiale.

Il duello tra Mercedes e Red Bull è stato molto appassionante e questa nuova incertezza che mancava da un po’ di tempo ci accompagnerà almeno fino al Gran Premio della prossima settimana a Imola, secondo GP della stagione.

“La Red Bull ha la macchina più veloce al momento, il che rende il tutto molto più entusiasmante – ha detto Nico Rosberg a Sky Sport DE. Hanno un vantaggio in qualifica per ora, adesso dobbiamo vedere come Hamilton e la Mercedes saranno in grado di recuperare questo ritardo. Per questo credo che Verstappen a Imola sia il favorito. Siamo impazienti anche noi che guardiamo e non sappiamo chi vincerà. Probabilmente i compagni di squadra potranno dire la loro: Bottas e Perez sono molto veloci e Valtteri ha spesso conquistato la pole position, quindi non vedo l’ora che arrivi il prossimo weekend di gara”.

OMNISPORT | 08-04-2021 16:07