F1, Ross Brawn scomoda Schumacher per commentare l’approccio alle gare di Verstappen

09-11-2021 21:09

È un nome importante quello scomodato da Ross Brawn per commentare la preparazione alle gare di Max Verstappen, vincitore dell’ultimo Gran Premio del Messico e attuale leader del mondiale di Formula Uno.

Secondo il dirigente britannico infatti, l’olandese nella fase di avvicinamento all’evento è molto simile al campione tedesco per meticolosità e attenzione ai dettagli, aspetti questi che indubbiamente stanno facendo la differenza nella sua rincorsa al titolo iridato.

“Christian Horner ha detto che Max ha trascorso molto tempo a valutare le potenziali strategie in partenza. Mi ricorda il modo in cui Michael Schumacher si preparava alle gare: passava molto tempo a camminare in pista il giovedì” ha scritto Brawn nel suo editoriale sul sito della Formula 1.

“Guardava le curve e controllava le vie di fuga se le cose andavano male, in modo da sapere quale mossa sarebbe stata la migliore, la più audace e al tempo stesso la più sicura. Max ha analizzato molto bene la prima curva in Messico e ha avuto la fiducia necessaria per fare la sua mossa” ha spiegato l’ex direttore tecnico della Ferrari.

