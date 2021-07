F1, Ross Brawn: "Sprint race promosse dai tifosi"

Il direttore della Formula 1 Ross Brawn al sito ufficiale del circus si è detto molto soddisfatto dopo l’esordio delle gare sprint a Silverstone: “Siamo soddisfatti di questo primo weekend Sprint, eravamo convinti che avrebbe aggiunto più coinvolgimento per i fan per tre giorni, e sicuramente questo è successo. Il fatto che le squadre abbiano avuto meno tempo per prepararsinha avuto un impatto significativo sul fine settimana”.

“La Red Bull aveva una macchina con un po’ più di ala, quindi era più lenta sul rettilineo. La Mercedes ha optato per un’impostazione di resistenza inferiore, che ha dato opportunità a Hamilton. Con un’altra occasione avrebbero fatto delle modifiche. Le squadre tendono alla perfezione e questo è fantastico perché è la F1. Ma a volte un po’ di imprevedibilità è più bello per i fan”.

OMNISPORT | 20-07-2021 11:44