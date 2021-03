F1, Ross Brown: "A Jeddah pista emozionante"

La città di Jeddah in Arabia Saudita, ospiterà il 5 dicembre 2021 il penultimo appuntamento di questo mondiale di Formula 1.

Tramite una serie di contenuti multimediali pubblicati sul sito ufficiale della Formula 1, gli organizzatori del Gran Premio d’Arabia Saudita hanno svelato il lay-out del nuovo circuito cittadino, situato a 12 chilometri dal centro città e studiato da Hermann Tilke in collaborazione con diversi piloti, riprende il concetto di “cittadino superfast”, con 27 curve ad ampio raggio da velocità sostenuta e ben poche staccate.

“E’ sempre molto emozionante pubblicare i dettagli di un nuovo circuito e il Jeddah Street Circuit non fa eccezione”, ha affermato Ross Brawn. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Tilke e il promoter per assicurarci una pista emozionante e capace di regalare duell. Il design tira fuori il meglio di un circuito cittadino moderno, ma ha anche settori da affrontare a ritmo serrato e capaci di creare velocità elevate e opportunità di sorpasso. L’ambientazione è incredibile, sul Mar Rosso, e non vediamo l’ora di vedere le vetture in pista a dicembre”.

Soddisfatto del risultato Sua Altezza Reale, il Principe Khalid Bin Sultan Al Faisal, Presidente della Saudi Automobile & Motorsport Federation: “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai fan nel nostro paese. Il mese di dicembre sarà importante per noi, visto che non vediamo l’ora di mettere in scena uno degli eventi più importanti in calendario. Il progetto è la conferma dell’infinito supporto che lo sport, in particolare modo quello dei motori, sta ricevendo da Sua Altezza Reale, il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, Custode delle Due Sacre Moschee, Primo Ministro e Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman Crown, Principe dell’Arabia Saudita“.

