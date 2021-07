F1, Ross Brown: "Con le sprint race abbiamo cercato di aumentare lo spettacolo”

In Formula Uno oltre a tenere banco la grande sfida tra Mercedes e Red Bull ovvero tra il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e Max Verstappen momentaneo leader della classfica iridata, il discorso caldo riguarda la grande novità delle Sprint Race che esordirà proprio questo week end a Silverstone.

Il circuito inglese si prepara per accogliere la prima sprint race della storia della massima formula, un format innovativo che sarà sperimentato sabato pomeriggio.

Ricordiamo che questa prova rimpiazza di fatto le qualifiche e determinerà la griglia di partenza della competizione di domenica che scatterà alle 18.00. Verranno assegnati anche dei punti validi per il Mondiale ai primi 3 che taglieranno il traguardo.

Ross Brown, membro di Liberty Media, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Penso Baku sia stato un ottimo antipasto. Non credo che i piloti saranno così aggressivi, ovviamente sono più di 100 chilometri per stabilire l’ordine di schieramento”.

L’ex tecnico della Ferrari ha continuato dicendo: “Abbiamo cercato di aumentare lo spettacolo. Non volevamo avere ostacoli in qualifica, nessuna scelta di gomme. Abbiamo provato a creare una situazione dove non sei svantaggiato per la scelta della mescola. Penso che nessuno di noi sappia come si comporteranno i piloti, quanto saranno conservatori e quanta pressione riceveranno dai loro team durante le qualifiche”.

OMNISPORT | 12-07-2021 14:25