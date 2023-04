F1, Russell annuncia: “In arrivo grandi cambiamenti sulla Mercedes”

Il pilota della scuderia tedesca è convinto che adesso si stia andando verso la strada giusta: “Grandi progressi fatti in 2-3 settimane”

23-04-2023 12:16

George Russell annuncia grandi novità sulla Mercedes, che potrebbero vedersi già a Baku, nel prossimo Gp di F1. Qualcosa è assolutamente necessario per spezzare l’egemonia della Red Bull, che ha trionfato in Bahrain, Arabia Saudita e Australia. Ci sarà il poker di vittorie anche in Azerbaigian? Proprio Russell, dopo l’esordio di Sakhir, aveva pronosticato un percorso netto da parte dei campioni del mondo: 23 successi su 23 Gp.

Ora il pilota inglese intravvede una possibilità di interrompere il monologo. E lo dice in un’intervista rilasciata a F1.com. C’è grande ottimismo a Brackley: “Non leggo sempre le notizie, ma siamo qui per vincere, per lottare per vittorie e campionato, e chiaramente non siamo nella posizione per farlo in questo momento. Ma, a quanto pare, stanno arrivando grandi cambiamenti. Naturalmente non puoi sviluppare la macchina così velocemente, ma penso che a tempo debito vedremo alcuni grandi cambiamenti e si spera che i tempi sul giro si riflettano su questo”.

Ci vuole dunque un po’ di pazienza ma la Mercedes è pronta a tornare super competitiva: “Stiamo lavorando molto duramente in questo momento su diverse novità. Non posso dire troppo, ovviamente, ma sarà fondamentale che vengano confermate dalla pista. A quanto vedo abbiamo compiuto passi avanti maggiori in queste 2-3 settimane piuttosto che nel corso di tutto l’inverno. La macchina, a quanto si è visto, andava nella direzione sbagliata. Ora no. Siamo convintissimi di avere intrapreso quella giusta”.