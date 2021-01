F1, Russell e la parentesi Mercedes: "Ecco cosa ho imparato"

Dall’ultima alla prima fila della griglia e ritorno. Questo il destino di George Russell, tornato al volante della Williams dopo aver assaggiato la Mercedes nell’agrodolce Gran Premio di Sakhir, prima dominato e poi concluso con un amaro nono posto. Ma il giovane pilota britannico spiega di aver imparato la lezione.

“La più importante è stata quella di adattarsi alla Mercedes. Lo stile di guida che avevo con la Williams non andava più bene”, sono le sue parole, riportate da ‘Motorsport.com’.

In attesa di lumi definitivi sul futuro di Lewis Hamilton, Russell ha spiegato anche le sue sensazioni nel tornare in Williams: “Ho provato ad applicare ciò che avevo imparato sulla Mercedes, ma non ci sono riuscito. Un pilota deve avere la mente aperta e adattarsi sempre. Se si riesce a guidare in un certo modo una Mercedes, non vuol dire che si possa fare lo stesso con una Williams. E viceversa”.

OMNISPORT | 03-01-2021 12:57