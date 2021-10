F1, Russell: “In Turchia con molta fiducia”

Campionato del mondo strano per la Williams. Dopo parecchi Gp di silenzio, senza esaltazioni, nell’ultimo periodo si è vista la luce. Si perchè la scuderia di Grove, è andata a punti nelle ultime quattro gare su cinque in calendario.

Sicuramente un andamento strano, ma quello che è sotto gli occhi di tutti sono i miglioramenti degli ultimi mesi. la squadra ormai può dire la sua per la zona-punti su molti circuiti, anche a Istanbul, dove l’anno scorso George Russell e Nicholas Latifi hanno offerto una prestazione scialba. La macchina è progredita, ma i due piloti non vogliono prefissare obiettivi in vista di questo weekend.

George Russell: “Non vedo l’ora che arrivi la Turchia. Quando abbiamo corso lì nel 2020 la superficie sembrava di ghiaccio per quanto fosse scivolosa. E in realtà ci ha offerto un sacco di opportunità! Non credo che sarà lo stesso anche quest’anno, ma saremo preparati per qualsiasi condizione ci possa essere. Spero che possiamo affrontare la curva 8 a tavoletta, sarà entusiasmante con queste vetture. Visto l’andamento nelle ultime gare, andiamo in Turchia pieni di fiducia: speriamo di poter ottenere un altro buon risultato“.

Nicholas Latifi: “Sono entusiasta di scendere in pista in Turchia! È stata un’esperienza unica per tutti nel 2020, a causa della pioggia e dei livelli di aderenza molto bassi, ma speriamo che queste situazioni siano leggermente migliorate questa volta. Può essere un circuito impegnativo, soprattutto con la curva 8, ma credo che siamo attrezzati molto meglio per affrontare questa sfida. Nelle ultime gare siamo andati bene e non vedo l’ora di continuare questa tendenza a Istanbul Park“.

OMNISPORT | 06-10-2021 09:43