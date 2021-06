F1, Russell: “La curva del Castello è molto complessa”

Le due Williams di George Russell e Nicholas Latifi hanno come unico obiettivo per il prossimo weekend quello di centrare la zona punti.

Il GP di Baku, sesto appuntamento del campionato del mondo servirà ai due piloti per cercare di recuperare i punti persi a Monaco nei confronti dell’Alfa Romeo. Qualsiasi opportunità le scuderie rivali dovessero lasciare per strada, il team Williams deve essere pronto ad approfittarne.

“Non vedo l’ora di guidare a Baku”, ha affermato George Russell. “Si tratta di un altro circuito cittadino, ma con caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle di Monaco. Ci sono molte frenate ad alta velocità e con i muri è abbastanza difficile attaccare la pista nel modo in cui vorremmo. La sezione del castello è la più stretta all’interno del calendario ed è uno dei settori più complicati del calendario. Ho sentimento contrastanti riguardo Baku: è sempre stato uno dei miei migliori circuiti, ma non ho mai avuto una gran fortuna. Tuttavia non vedo l’ora di scendere in pista e vedere come andrà”.

OMNISPORT | 03-06-2021 10:18