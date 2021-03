F1, Russell: “La FW43B è incredibilmente sensibile al vento”

L’obiettivo di questo 2021 per la nuova Williams è quello di uscire dalle sabbie mobili degli ultimi anni. Il campionato del mondo che sta per iniziare dovrà portare punti e dovrà essere vissuto da protagonisti dalla line up della Scuderia di Grove.

“La vettura è incredibilmente sensibile al vento – ha ammesso Russell. Abbiamo scelto di fare qualcosa per avere più carico aerodinamico, questo però fa sì che la macchina si più sensibile. Ci siamo resi conto però che se avessimo avuto lo stesso ritmo dello scorso anno, non avremmo preso punti iridati nel 2021. Adesso basterà essere veloci in due gare per finire, forse, in ottava o nona posizione in campionato”.

Si scaldano i motori in vista del semaforo verde del primo GP in Bahrain: la Williams vuole lasciare alla Hass l’ultimo posto della classifica costruttori.

OMNISPORT | 16-03-2021 14:46