F1, Russell resta focalizzato sulle ultime gare con la Williams

10-11-2021 13:30

Pensare al presente. È questo ciò che sta facendo George Russell, deciso a non farsi distrarre dalle voci e dalle domande sul suo futuro in Mercedes accanto a Lewis Hamilton.

“Ovviamente ricevo molte domande relative al mio passaggio in Mercedes il prossimo anno, ma credo che sarebbe poco professionale iniziare a pensare al mio futuro a stagione ancora in corso” ha dichiarato il pilota inglese

“Sto dando il massimo in questo campionato e sarà così anche per le prossime gare. Ho sempre fatto così”.

L’obiettivo per lui e Latifi per questo finale di stagione è quello di assicurare alla Williams l’ottavo posto in classifica nel mondiale costruttori.

“Voglio assicurarmi che il team possa artigliare l’ottava posizione in classifica, ma bisogna fare attenzione all’Alfa perché ha raccolto quattro punti in più di noi” ha affermato deciso Russell, finito fuori dalla zona punti in Messico.

“Non so cosa sia successo a Giovinazzi dato che ad un certo punto sia lui che Kimi erano in top 10. Il nostro obiettivo attuale è quello di provare a conquistare qualche punto ed impedire a loro che ci riescano”.

OMNISPORT