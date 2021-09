F1, Russell: "Risultato di cui andare fieri"

George Russell ha concluso oggi un’altra stupenda gara, anche col caos pioggia nei giri finali, terminata in 10° posizione e dunque in zona punti. Queste le sue parole:

“Penso che abbiamo affrontato una prova molto dura – ha commentato il britannico – abbiamo fatto il nostro dovere senza commettere errori grossolani per tutta la durata del GP. Abbiamo mantenuto la terza posizione per i primi dodici giri, ed è stato molto divertente lottare per questo piazzamento, cercando di resistere agli attacchi della McLaren, delle Mercedes e dell’Aston Martin. Abbiamo tenuto alle spalle tutti loro, ed è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri. Nel finale ho lottato con le gomme intermedie, peraltro con un set già usato dopo che avevo utilizzato tutti gli altri in occasione delle qualifiche. Alla fine, ci siamo portati a casa un altro punto – ha concluso Russell – non è stato il risultato che sognavamo, ma se ci avessero offerto un 10° posto prima del weekend, lo avremmo accettato. In generale, è stata una buona gara”.

Nicolas Latifi invece si ritirato ad un giro dalla fine dopo essere andato a sbattere, senza conseguenze, contro le barriere:

“Sfortunatamente – ha dichiarato il canadese – sono rimasto con le slick nel finale di gara, quando ha cominciato a piovere. Ho commesso un errore alla curva 7, dove mi sono girato ed ho avuto un contatto con le barriere, danneggiando l’ala posteriore. A quel punto non c’era più nulla da fare e la cosa più sensata era quella di ritirare la vettura. È stata una gara frustrante, perché la macchina forniva ottime sensazioni di guida, forse le migliori in assoluto, ma non sono comunque riuscito a fare progressi all’inizio della corsa o a rimanere attaccato alle Haas nel punto più favorevole ai sorpassi. È stata una sfortuna – ha concluso – perché nel primo stint sentivo molto bene le gomme, e se fossi partito più avanti avrei potuto mantenere una buona posizione che mi avrebbe consentito di ottenere un risultato migliore, ma a volte le gare sono così”.

