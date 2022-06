F1, Sainz avvisa la Ferrari: "Errori? Non accadano più"

17-06-2022 17:38

In vista del prossimo GP di F1 in Canada, Sainz in conferenza stampa ha dato ragione al compagno Leclerc: “Penso che abbiamo una squadra con cui poter lottare per il campionato. È vero che lottiamo contro i recenti campioni del mondo e una grande squadra come la Red Bull, ma si sono ritirati in Bahrain. Abbiamo appena fatto lo stesso in Azerbaijan”.

Sainz vuole dimostrare che è normale sbagliare: “Questo dimostra solo che in una stagione di 22 gare, questo genere di cose accade di tanto in tanto. Dobbiamo farne tesoro e assicurarci che non succeda nuovamente, come ha fatto la Red Bull che sembra aver risolto i problemi”.