F1, Sainz: "Con Leclerc ho un bel rapporto"

13-08-2022 15:31

La Ferrari ha, in questa stagione, probabilmente la migliore macchina del lotto. La F1-75, in termini di prestazioni assolute, si è dimostrata superiore anche alla Red Bull di Max Verstappen, ma al momento la Rossa insegue, e non di poco, in campionato.

Colpa di un’affidabilità non sempre impeccabile e, soprattutto, da un muretto tutt’altro che perfetto, per usare un eufemismo. Le strategie del box Ferrari hanno infatti fatto perdere tantissimi punti ai due piloti, nonostante le striminzite e a tratti imbarazzanti scuse di Mattia Binotto, che ha sempre difeso l’operato spesso rivedibile del box.

A farne le spese è stato specialmente Charles Leclerc. Spesso infatti gli episodi sono stati contro di lui e in favore di Sainz ma, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della F1, l’iberico ha ribadito di avere un buon rapporto col pilota monegasco:

“Leclerc è un riferimento in squadra, è una persona con cui vado d’accordo. Sono consapevole della sua velocità e ho imparato molto dal suo metodo di lavoro con la squadra. Per questo, non ho problemi con lui”.