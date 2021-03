F1, Sainz: “Condividerò la mia esperienza, spero che Leclerc faccia lo stesso”

Dopo le prove effettuate a Maranello con la vecchia Ferrari, nel weekend finalmente anche Carlos Sainz ha avuto la possibilità di provare la vera monoposto con cui disputerà il prossimo campionato del Mondo.

Lo spagnolo, arrivato alla Rossa per sostituire Sebastian Vettel, auspica che ci sia la giusta cooperazione con il nuovo compagno di squadra Charles Leclerc per permettere alla Scuderia del Cavallino di poter tornare a quegli standard di competitività a cui mira la squadra reduce da un difficile 2020.

Uno degli obiettivi stagionali di carlos Sainz è quello di creare quella sinergia tra piloti che ha inciso nella crescita della McLaren dell’ultimo biennio: “La mia filosofia nei test con i miei compagni di squadra è sempre stata quella di cercare di condividere e aprire il libro dei segreti per aiutare la squadra – ha ammesso Sainz, citato da SoyMotor – È il rapporto che ho avuto con Lando e la Ferrari ho portato quello spirito di cercare di aprire un po’ il libro e parlarci per vedere come possiamo migliorare la macchina insieme”.

Il neo alfiere del Cavallino, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Confido che anche lui abbia il libro aperto e non chiuso, come accade in altre squadre, e che possiamo imparare gli uni dagli altri, ma soprattutto più io da lui che lui da me. Ovviamente ho molto più da imparare di Charles e userò i suoi dati più di quanto lui userà i miei. Userò il suo feedback e altri per cercare di capire bene cosa tira fuori dalla macchina e come riesce a ottenere il la maggior parte della Ferrari, e quindi lavorerò con lui e cercherò di imparare tutto quello che posso”.

OMNISPORT | 15-03-2021 11:31