F1, Sainz dopo i primi giri: "Si percepisce la differenza con lo scorso anno"

23-02-2022 20:22

Buon primo giorno di test per la Ferrari sul circuito catalano di Montmelò, dove nel pomeriggio Carlos Sainz ha percorso ben 73 giri senza avere nessun problema a livello di affidabilità. Oltre a ciò, lo spagnolo della Rossa ha concluso la giornata con il terzo miglior tempo, dietro solamente alla McLaren di Lando Norris e la compagno di box Charles Leclerc.

Sainz ha controllato tutte le funzionalità della vettura su un chilometraggio esteso, dato che fin qui la F1-75 aveva percorso solo i 15 km del “demo event” del 18 febbraio più i 100 del “filming day” di ieri, e ha familiarizzato con la vettura. Queste le sue parole al termine della sessione:

“Oggi è stata la prima volta che sono potuto salire in macchina per un programma completo a differenza delle occasioni precedenti, quando fondamentalmente avevamo effettuato degli shakedown. Finalmente abbiamo potuto spingere un po’ iniziando ad imparare qualcosa di queste vetture. La classifica lascia il tempo che trova in questo momento ma è stato molto positivo poter accumulare un buon numero di giri e iniziare a fare sul serio al volante. Abbiamo ancora molto lavoro da fare ma già oggi è stato possibile percepire delle differenze rispetto all’anno scorso e non credo che occorrerà molto tempo per abituarsi a queste nuove vetture. Di sicuro la cosa più difficile sarà trovare gli ultimi decimi ma quella è appunto la sfida più intrigante. Comunque non è questo l’obiettivo del test di Barcellona visto che ci sarà un’ulteriore sessione prima della gara inaugurale. È stato un buon primo giorno e non vedo l’ora che sia domani“.

