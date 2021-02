F1, Sainz: "La giovane età? Non conta"

La Ferrari si prepara all’inizio della stagione con, oltre Leclerc un nuovo innesto, ovvero Sainz. I due piloti formano così un team giovane e fresco fattori, che, parola dello spagnolo, non influenzeranno l’andamento della Rossa.

“Non credo che l’età sia un fattore così importante. In questo sport l’esperienza è sicuramente più rilevante della data di nascita sulla carta d’identità. Per quanto mi riguarda, è vero che ho solo 26 anni, ma ho già completato sei stagioni in Formula 1, guidando in tre squadre diverse prima di legarmi alla Ferrari“.

OMNISPORT | 01-02-2021 18:43