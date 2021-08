F1, Sainz: “Non sono riuscito a mettere insieme un intero weekend”

Carlos Sainz è stato uno dei protagonisti in positivo della prima metà di stagione. Lo spagnolo, ingaggiato dalla Ferrari al posto di Sebastian Vettel con il tedesco accasatosi successivamente in Aston Martin, ha pagato relativamente il cambio di monoposto sfoggiando ottime prestazione.

Uno degli aspetti da migliorare per il pilota spagnolo e su cui lavorerà nella seconda parte di stagione è la mancanza di weekend di gara puliti che alle volte hanno inciso sul suo risultato finale in gara.

“Non ho messo insieme un intero fine settimana e questo è qualcosa che facevo molto bene – ha dichiarato Sainz, citato da RaceFans – Per qualche ragione, forse è perché faccio parte di una nuova squadra, ci vuole solo tempo per massimizzare i fine settimana”.

Proprio in Ungheria, dove si è svolto l’ultimo appuntamento iridato prima della pausa estiva, Sainz è stato protagonista di una gara di rimonta dopo l’incidente che lo ha condizionato al sabato.

“Ho fatto un errore in qualifica, ne ho pagato il prezzo in gara, e c’è stato qualcosa di strano al pit-stop. Abbiamo perso un’opportunità per il podio a causa di tutto ciò e all’improvviso l’intero weekend non ha un sapore così buono, perché sento che avremmo potuto ottenere punti ancora migliori – ha ammesso Sainz – Questo è un ottimo esempio di come sono andate le prime 10/11 gare con un’ottima velocità in qualifica, in Q1, in FP3, ma per qualche motivo qualcosa non è andato secondo i piani e abbiamo concluso dove siamo finiti”.

OMNISPORT | 24-08-2021 13:37