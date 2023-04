F1, Sainz: "Siamo stati derubati"

Le dure parole del pilota Ferrari al termine del GP di Australia

02-04-2023 10:56

E’ un Sainz su tutte le furie quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la penalità di 5 secondi inflitta dai commissari di gara dopo il GP d’Australia, che lascia la Ferrari a zero punti guadagnati in territorio oceanico: “In questo momento preferisco non parlare perché parlerei male, direi delle brutte parole. Adesso vado dai commissari e spero che cambino questa decisione. Ora sento solo che ci hanno derubato da quello che ci siamo guadagnati”