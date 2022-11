F1, Sainz Sr: "Carlos si è sempre migliorato. Per Binotto è difficile"

22-11-2022 12:38

La stagione di Formula 1 si è conclusa con il GP di Abu Dhabi, con Carlos Sainz che ha terminato il campionato in quinta posizione a 62 punti di ritardo dal compagno di squadra Charles Leclerc. Della stagione del pilota Ferrari ha parlato suo padre, Carlos Sainz Senior, ai microfoni di Dazn: “La cosa più importante è che Carlos si sia sempre migliorato. Ha avuto sei ritiri, ma ha finito bene, è veloce ora”.

“Lo si è visto con la pole ad Austin e con le ultime prestazioni. La macchina del prossimo anno ha già delle buone modifiche”, ha aggiunto Sainz Sr. Sulla situazione di Mattia Binotto: “È difficile convivere con le voci. Ci sono stati problemi di strategia. Ma alla fine è necessario imparare dagli errori e correggerli. Una squadra vincente non si costruisce da un giorno all’altro, la Ferrari un anno fa non ha lottato per il secondo posto“.