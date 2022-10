F1, Sainz sull'incidente a Suzuka: "Non si vedeva niente"

09-10-2022 08:43

“L’incidente? Sono cose che succedono in queste condizioni decisamente complicate. Non vedevo niente, quando sono uscito dalla scia ma ho trovato l’acqua e sono finito a muro per colpa dell’aquaplaning“, le parole di Sainz a Sky Sport subito dopo l’incidente nei primissimi giri del Gran Premio del Giappone.

Lo spagnolo, al quinto ritiro stagionale (ma era reduce da sei GP con ottimi risultati), ha spiegato quello che ha provato quando è rimasto fermo: “Il problema è che sono rimasto in mezzo alla posta. Sei nelle mani di Dio in quei momenti. Può accadere di tutto. I trattori in pista? Siamo sorpresi che questo avvenga, può causare degli incidenti”.