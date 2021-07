F1, Schumacher: arriva la bordata da Damon Hill, bufera social

Basta poco per rimandare la mente indietro nel tempo. E fare polemica. Lo ha fatto Damon Hill che ha scatenato un putiferio sul web tra gli appassionati di Formula 1 con un suo tweet al veleno, diretto o indiretto, nei confronti di Michael Schumacher. Parole che non molti in rete hanno preso per bene soprattutto per la condizione in cui, ad oggi, si trova ancora il 7 volte campione del mondo di Formula 1. Ma da cosa è nato tutto? Proprio dal Gran Premio d’Austria che si è corso domenica, in round bis, sulla pista dello Spielberg.

L’antefatto: la penalità di Norris scatena Damon Hill

Il pomeriggio del Gran Premio d’Austria, che ha visto l’ennesima vittoria di Max Verstappen, con tanto di allungo nel duello Mondiale nei confronto di Lewis Hamilton, ha visto anche tantissime penalizzazioni assegnate per manovre al limite durante i vari duelli in pista. Protagonisti, nel bene e nel male, Lando Norris, Sergio Perez e Charles Leclerc. L’inglese della McLaren, nei primissimi giri, alla ripartenza dietro la safety car, nel tentativo di difendersi dal messicano della Red Bull ha allargato la traiettoria in curva costringendo Checo ad un fuoripista che gli ha fatto perdere diverse posizioni.

Idem ha fatto poco dopo metà gara, per ben due volte, Perez contro Leclerc. In tutti e tre i casi la direzione corsa è stata irreprensibile: “non ci si può spostare dalla propria traiettoria”. E così sia Norris che Perez per ben due volte si sono visti assegnare 5 secondi di penalizzazione sul tempo di gara. Norris, forse, ci ha perso il secondo posto, arrivando terzo. Perez ha perso il 5° posto a vantaggio dell’altra Ferrari di Sainz.

Hill attacca Schumacher: “Vorrei aver avuto questi Steward”

Quasi in tempo reale con la penalità assegnata a Lando Norris, l’ex pilota inglese e campione del mondo Damon Hill ha scritto un tweet al veleno che ha chiamato in causa Michael Schumacher: “Oh no! Lando ha preso cinque secondi di penalità. Io avrei voluto avere questi Steward quanto gareggiavo contro un certo tedesco“.

Chiaro il riferimento di Hill alle epiche battaglie con Schumi nei Mondiali del ’94 e del ’95 entrambi vinti dal tedesco allora sulla Benetton Renault. Ma in particolare le parole del figlio di Graham si riferiscono all’incidente tra i due che ha di fatto deciso il Mondiale di F1 del ’94, ad Adelaide in Australia. In quell’ultima gara in cui si decideva il titolo, Schumacher, in testa in gara e nel Mondiale, fece un errore; Hill provò ad approfittarne tentando il sorpasso, il tedesco chiude la porta in maniera decisa, l’incidente fu inevitabile. Entrambi furono costretti al ritiro.

Hill contro Schumacher, scoppia la polemica social

Il tweet di Hill ha ovviamente scatenato un putiferio in rete. Molti dei suoi followers, in maggioranza inglesi, gli hanno dato ragione, cogliendo anche un pizzico di ironia postuma. Ma in poco tempo sono arrivati i “difensori” di Schumacher che hanno riposto per le rime al campione inglese: “Sono passati 27 anni e tu stai ancora piangendo” scrive uno. Ad alcune lo stesso campione inglese ha voluto rispondere. “Schumacher ha avuto una squalifica di due gare e tu hai perso comunque”, il messaggio di un utente. “No! L’ho fatto? Sono devastato“, l’ironica replica del campione britannico.

SPORTEVAI | 06-07-2021 08:00