F1, Schumacher in vista di Montecarlo: "Interessante vedere come vanno queste macchine"

24-05-2022 20:03

In un anno e mezzo di F1, il tedesco della Haas Mick Schumacher deve ancora trovare il suo primo punto nel mondiale, complice una Haas ovviamente non all’altezza delle altre monoposto, ma c’è anche un pizzico di sfortuna, come per esempio in Florida, quando dopo una buonissima partenza è stato penalizzato dal ritmo della macchina.

Ora si va a Montecarlo, una pista cittadina lentissima e, secondo Schumacher, non adatta a queste nuove macchine, molto pesanti e fatte quasi esclusivamente per l’alta velocità. Queste le sue parole:

“Ora risulta sicuramente più semplice stare in scia delle vetture davanti, ma a Monaco è complicatissimo sorpassare e queste vetture sono più pesanti. Sono pensate soprattutto per l’alta velocità, dato l’effetto suolo, dunque sarà bello vedere come funzionano nel Principato. Questo tracciato è parte integrante della storia della F1 da tanto tempo, è un posto magico e sarebbe un peccato perderlo. Viene considerato da sempre come uno dei più grandi luoghi dove vincere, come la 500 miglia di Indianapolis e la 24 ore di Le Mans, sarebbe un peccato perdere l’occasione di vincere la Tripla Corona, è un qualcosa che alcuni piloti cercano per una carriera intera. Ovvio, non sarà il mio pensiero numero uno ma altri potrebbero ancora volerci riuscire”.

Una parola anche sull’annullamento del venerdì glamour di Montecarlo, una delle occasioni storiche della F1:

“Di solito il venerdì lo trascorrevo in bici, o andavo a visitare la squadra. Ad essere sincero credo che sia la scelta corretta quella di renderlo uguale a tutti gli altri fine settimana dal punto di vista finanziario, ogni cosa adesso è più costosa e diminuire le giornate potrebbe fare la differenza. La scorsa stagione tutto è andato bene fino all’incidente del sabato: Montecarlo non perdona mai, da sempre, serve ogno volta adattarti alle esigenze della macchina e della pista stessa”.