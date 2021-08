F1, Schumacher: “Spa-Francorchamps è la mia pista preferita”

Tra poco più di 24 ore si riaccenderanno i motori per le prime prove libere a Spa. Dopo 3 settimane di sosta, la Formula 1 torna finalmente in pista per il primo weekend di gara della seconda metà di stagione, il Gran Premio del Belgio. Si tratta di uno degli appuntamenti storici del mondiale, tra i più belli in assoluti del calendario e, non a caso, rimane tutt’ora una delle tappe preferite da parte dei piloti.

Non fa eccezione l’alfiere della Haas al suo primo anno in Formula 1, il quale ha però avuto modo in diverse occasioni di prendere confidenza con la pista belga nelle categorie propedeutiche: ““In generale, Spa è la mia pista preferita, in qualsiasi circostanza. Per me, tornare a Spa è semplicemente fantastico. Sono stato lì l’anno scorso e negli anni precedenti e ovviamente abbiamo avuto alti e bassi lì. È sicuramente una delle piste più impegnative: è molto lunga, ci sono molte ondulazioni, è un tracciato storico e sicuramente uno dei fine settimana più speciali che abbiamo in calendario, quindi sono davvero impaziente di tornare. Inoltre, purtroppo ci sono stati alcuni momenti difficili, soprattutto per Anthoine (Hubert), che rimane sempre nei nostri cuori quando andiamo in Belgio”.

Su questa pista, Schumacher jr aveva già vinto nel 2018 durante il suo secondo anno in Formula 3, aprendogli le porte per la conquista del titolo di categoria: “È stata la mia prima vittoria in Formula 3 nel 2018 e la prima di una buona serie di successi. È stata anche la mia prima pole position quell’anno. È stato molto bello iniziare lì perché è una pista così speciale per noi come famiglia e per me, quindi sono molto felice di poter tornare lì e speriamo di riuscire a tirare fuori qualcosa dal cappello, il che sarebbe fantastico”, ha aggiunto Schumacher.

OMNISPORT | 24-08-2021 11:44