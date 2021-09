F1, seconde libere Monza: Carlos Sainz va a sbattere, dominano le Mercedes

Mercedes senza avversari nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza. Il miglior tempo lo ha fatto segnare Lewis Hamilton che, in 1’23”246, ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas di 222 millesimi. Terza e quarta le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, staccati di 416 e 671 millesimi. Le Ferrari: undicesimo Charles Leclerc, che ha rimontato la power unit numero 1, mentre Carlos Sainz è ventesimo e ultimo ma lo spagnolo è andato a sbattere violentemente prima di entrare nella seconda curva della variante Ascari, fortunatamente non riportando traumi fisici, ora i meccanici dovranno lavorare duro per rimetterla in sesto in vista della gara sprint del pomeriggio ma sembra che il telaio non sia stato seriamente danneggiato.

OMNISPORT | 11-09-2021 13:09