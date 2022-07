F1, Sergio Perez: "Credo di potermela giocare per la vittoria"

02-07-2022 18:07

Alla fine sono sempre loro, Ferrari e Red Bull giocarsi la vittoria e la pole. Anche a Silverstone, nonostante un redivivo Hamilton, sono le due Scuderie più forti a prendersi le prime quattro posizioni in griglia.

Ultimo di questi quattro il messicano Sergio Perez, protagonista di una qualifica abbastanza anonima ma che comunque si porta a casa il risultato minimo, ovvero il quarto posto.

Queste le parole di Checo al termine della sessione:

“Non sono contento di come è andata. Avremmo potuto essere più avanti, ma poteva andare anche in modo peggiore. In queste condizioni è sufficiente poco per arrivare molto più indietro rispetto al quarto posto. In corsa credo di poter vincere: inizio quarto, con una ottima partenza potrei essere in grado di mettere immediatamente la gara nella giusta direzione dato che la macchina è veloce. Le condizioni sono state davvero difficili, soprattutto in Q2 quando la pista è andata peggiorando. In Q3 invece la pista è migliorata”.