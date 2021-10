F1, Sergio Perez: "Vetture come quelle di quest'anno non le avremo più"

21-10-2021 13:19

In vista del cambio di regolamento per il 2022, col ritorno dell’effetto suolo, il messicano della Red Bull Sergio Perez dopo le prime prove al simulatore ha dichiarato ad Autosport una netta preferenza per le vetture di quest’anno.

“Stiamo guidando la generazione più veloce mai messa in pista di vetture di Formula 1 – ha detto Perez – al simulatore ovviamente ho potuto constatare che le vetture 2022 saranno molto diverse da quelle attuali per via di un regolamento completamente rinnovato. Credo che le vetture attuali non le vedremo mai più nella storia della F1, sul 2022 aspetto ovviamente di vivere per la prima volta le sensazioni in pista prima di sbilanciarmi”.

“Adesso siamo arrivati in una situazione in cui quasi sei scuderie possono puntare al podio contando semplicemente sulla loro velocità, perché c’è stata una grande convergenza a livello prestazionale con regole stabili e in maniera duratura – continua il messicano -. Nel 2022 ci sarà chi partirà con un po’ di vantaggio che altre scuderie che saranno costrette ad inseguire e potrebbero metterci anni. In ogni caso era necessario un cambio di passo, anche per ragioni prettamente economiche”.

