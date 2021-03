F1: sfogo amaro di Sebastian Vettel contro le critiche

Gli ultimi difficili anni in Ferrari hanno lasciato il segno su Sebastian Vettel, che in un’intervista a RacingNews365 ha commentato risentito le tante critiche piovutegli addosso negli ultimi tempi: “Sei sempre giudicato in base agli ultimi risultati. Se fai bene, diventi un eroe. Viceversa, le persone si dimenticano di te. Può anche succedere, come nel mio caso, che hai più di 50 vittorie nei Gran Premi (precisamente 53, ndr) e la gente ti giudica come un mediocre“, le parole amare a RacingNews365.

“Chiedete a un ragazzo di 15 anni chi sia Juan Manuel Fangio, non risponderà. Da un lato è una buona cosa, perché il tempo non si ferma. Però si tratta di Fangio, un pilota che ha lasciato un’eredità grandissima, per non parlare del numero di vittorie e di successi. Quindi sono abbastanza sicuro che se lasciassi la Formula 1 verrei dimenticato abbastanza velocemente. E alla fine mi va bene così”.

Vettel è tornato anche sulla vendita di alcune delle sue Ferrari: “La logica era quella di liberare un po’ di spazio. Sono molto impegnato nella mia vita, quindi non ho il tempo di divertirmi e guidare senza fare nulla, quindi nessun grande segreto”.

Il quattro volte campione del mondo ha poi parlato del difficilissimo 2020: “L’intero anno scorso è stata una sfida e ci ho pensato molto e non sono stato contento di come è andata. Ma l’ho accettato e l’ho vissuto e non ho rimpianti. In definitiva, non vedo l’ora che arrivi quest’anno. Sono molto in pace con l’anno scorso, so che non è stato secondo i miei standard che mi tengo. Non mi preoccupo mai di quello che la gente pensa o dice ed è per questo che penso che sia importante. Sono in pace ed è per questo che non vedo l’ora che arrivi quest’anno”.

OMNISPORT | 08-03-2021 14:44